Jetzt ist sie eine ABC-Schützin! Für Prinzessin Estelle von Schweden (6) ist heute ein besonders wichtiger Tag: Das Töchterchen von Prinzessin Victoria (41) und Prinz Daniel (44) kommt in die Schule – und das konnte das Kronen-Kind offenbar gar nicht erwarten! Während die Sechsjährige auf dem Weg noch von ihren Eltern begleitet wurde, konnte sie ihre Aufregung vor Ort nicht mehr zurückhalten: Kaum kam sie an der Campus Manilla Schule in Stockholm an, spielte sie ausgelassen mit ihren künftigen Klassenkameraden im nahe gelegenen Park!

Estelle soll aber nicht ganz unvorbereitet die Schulbank drücken: "Wie viele andere Schulkinder bereitet sie sich zusammen mit ihrer Familie vor", verriet die Hofsprecherin Margareta Thorgren vorab im Interview mit der schwedischen Zeitung Expressen. Seit Monaten freut sie sich auf ihre Schulzeit: "Sie ist gespannt", berichtete Mama Victoria an ihrem Geburtstag im Juli im Aftonbladet-Interview. Königin Silvia (74) konnte dem nur beipflichten: "Sie hat schon zu lesen und zu schreiben begonnen. Sie freut sich sehr darauf." Diesen Eifer wird der royale Wirbelwind gut gebrauchen können, immerhin soll der Lehrplan recht anspruchsvoll sein.

Die Kleine ist das erste Mitglied der schwedischen Königsfamilie, das diese Lehranstalt besuchen wird. Trotz einiger negativer Schlagzeilen fiel die Wahl der Eltern auf den Campus Manilla, da die Privatschule auf einer Insel im Herzen der Hauptstadt ein ganz besonderes Konzept verfolgt: Es wird nämlich nicht nur auf das Pauken des Lernstoffs Wert gelegt – vor allem die Kreativität der Schüler soll gefördert werden. Auf dem Stundenplan stehen Tanz und das Erlernen eines Instruments.

Stella Pictures AB / actionpress Prinzessin Estelle von Schweden bei ihrer Einschulung

Stella Pictures AB / actionpress Prinzessin Estelle von Schweden bei ihrer Einschulung

Michael Campanella/Getty Images Prinzessin Estelle am Geburtstag von Mama Prinzessin Victoria von Schweden

