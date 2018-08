Turbulente Zeiten bei Model Hana Nitsche (32)! Vergangenes Wochenende brachte sie ihr Töchterchen zur Welt, konnte aber bereits einen Tag nach der Geburt das Krankenhaus wieder verlassen. Am Montag allerdings meldete sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin via Social Media plötzlich wieder aus der Klinik, woraufhin sich ihre Follower große Sorgen machten. Doch nun können Hanas Fans aufatmen: Die frischgebackene Mama ist wieder zu Hause!

In ihrer Instagram-Story schreibt Hana: "Jetzt ist erst mal Bettruhe angesagt, trotzdem geht es mir gut. Die Kleine schläft, sodass Mami mit den Fellnasen knuddeln und ein Nickerchen machen kann." Nicht nur ihre Instagram-Abonnenten freuen sich über diese guten Nachrichten, auch Neu-Papa und Unternehmer Chris Welch fällt mit Sicherheit ein Stein vom Herzen! Und Hanas Chihuahuas Ivy und Herman-Charlie können sich endlich wieder ein paar Streicheleinheiten von Frauchen abholen.

Warum die Deutsche mit tschechoslowakischen Wurzeln noch einmal in ärztliche Obhut musste, ist nicht bekannt. Nach eigener Aussage bekam sie mehrere Infusionen und musste 24 Stunden überwacht werden. Bisher ging Hana sehr offen mit ihrer Schwangerschaft und der Geburt um, ihr liege es am Herzen, "die unglamouröse Wahrheit, wie man nach der Geburt aussieht und über die sonst niemand spricht", zu zeigen.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und ihr Verlobter Chris Welch

Instagram / hananitsche Hana Nitsche mit ihren Hunden Ivy und Herman-Charlie

Instagram / hananitsche Hana Nitsche einen Tag nach der Geburt ihres Kindes

