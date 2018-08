Fans weltweit mussten vor wenigen Stunden ganz stark sein: Nach der zwölften Staffel ist Schluss mit The Big Bang Theory! Die Produktionsfirma verkündete das Serienende und bedankte sich beim treuen TBBT-Publikum, der Crew – aber auch beim Cast, der elf Jahre lang vor den Kameras stand. Besonders Kaley Cuoco (32) scheint der Abschied schwer zu fallen. Als Penny genoss die hübsche Blondine von Folge eins an die Aufmerksamkeit der sympathischen TV-Nerds und vermisst sie schon jetzt.

"Mit dieser Fahrt ist ein Traum wahr geworden und hätte mein Leben nicht mehr verändern können", fand die 32-Jährige ganz emotionale Worte auf Instagram und fuhr fort: "Egal, wann es geendet hätte, mein Herz wäre immer in zwei Teile zerbrochen." Doch nun heißt es für Kaley noch einmal Vollgas geben: "Unter Tränen versprechen wir euch, die beste Staffel überhaupt zu liefern. Wir gehen mit einem Knall raus!"

Schon Anfang 2018 hatte Johnny Galecki (43) alias Dr. Leonard Hofstadter das Aus im Gefühl: "Ich glaube, wird sind an einem Punkt, an dem auch alle denken, dass es nach zwölf Staffeln an der Zeit ist, nach Hause zu unseren Familien zu gehen", sagte der Schauspieler im Interview mit TVLine.

