Ist das Ende in Sicht? Schon Anfang 2017 fürchteten die Fans das Aus ihrer Lieblingsserie The Big Bang Theory , doch dann die freudige Nachricht: Die Show wurde für zwei weitere Staffeln verlängert. In den USA läuft gerade die elfte Staffel , doch jetzt überrascht Hauptdarsteller Johnny Galecki (42) mit einer traurigen Vermutung.

Bei einem Auftritt während der Television Critics Association Winter Press Tour in Pasadena in Kalifornien plauderte der Leonard-Darsteller über seine Sicht auf die TBBT-Zukunft. "Der Cast hat nur in dem Sinne über das Ende der Serie geredet, dass wir alle wissen, wie traurig wir sein werden, wenn der Tag schließlich gekommen ist. Aber ich glaube, wird sind an einem Punkt, an dem auch alle denken, dass es nach zwölf Staffeln an der Zeit ist, nach Hause zu unseren Familien zu gehen", erklärte der 42-Jährige im Interview mit TVLine.