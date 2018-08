Sie sind die neuen Container-Buddys: Seit über einer Woche hocken die Promi Big Brother-Bewohner nun schon aufeinander, doch von einem Lagerkoller ist noch nicht viel zu spüren. Kein Wunder also, dass sich einige Promis bereits untereinander angefreundet haben – so auch Johannes Haller (30) und Alphonso Williams (56). In der vergangenen Sendung wurde ziemlich deutlich: Zwischen den zweien passt es einfach!

Das etwas ungleiche Paar mausert sich langsam, aber sicher zu ziemlich besten Freunden. In der Promi BB-Villa passt mittlerweile kein Blatt mehr zwischen das Duo. Der ehemalige Bachelorette-Kandidat und der DSDS-Sieger von 2017 spielen sich zum Beispiel gegenseitig Streiche. "Ich glaube, wir beide haben uns nicht gesucht, aber gefunden", stellt Johannes fest. Auch der Sänger ist sich sicher, dass diese Freundschaft bestehen wird: "Johannes ist ein Geschenk Gottes."

Sind damit Johannes' Rosenbrüder Niklas Schröder (29) und Sebastian Fobe (33) Geschichte? Vor einem Jahr lernten sich die drei Boys bei der Bachelorette kennen, um das Herz der damaligen Rosenlady Jessica Paszka (28) zu erobern. Zu jener Zeit gingen sie zwar ohne Frau an ihrer Seite aus der Show, aber dafür mit Freunden fürs Leben.

SAT.1/Marc Rehbeck Johannes Haller, "Promi Big Brother"-Bewohner 2018

Anzeige

Promi Big Brother, Sat.1 Alphonso Williams und Johannes Haller bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / Nik_schroeder Johannes Haller, Sebastian Fobe und Niklas Schröder auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de