Während das Großfamilien-Oberhaupt Silvia Wollny (53) in den vergangenen Tagen im Promi Big Brother-Container eher ihre raue Art an den Tag legte, zeigte sich die elffache Mutter am Samstag von ihrer weichen Seite. Katja Krasavice (22) enthüllte ihr trauriges Geheimnis: Sie war schwanger und entschied sich dazu, das Kind nicht zu bekommen. Ihr Herz schüttete sie Silvia aus – aber deren Reaktion spaltet jetzt die Zuschauer!

"Lass dich nicht dadurch innerlich kaputt machen. Der Klumpen darf dich nicht auffressen", stärkte sie ihrer Mitstreiterin den Rücken und machte ihr damit Mut, zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Die Twitter-Community war geteilter Meinung über Silvias Verhalten in ihrer Situation. Einige liebten das TV-Gesicht einfach nur für ihre Worte: "Silvia, du bist einfach die Beste" und "Darüber konnte sie nur mit Mama Wollny reden", lauteten zwei der positiven Kommentare.

Andere hinterfragten allerdings, wie Silvia bei diesem Thema mitfühlend reagieren könne, während sie bei Sophia Vegas (30) Schwangerschaftsverkündung nahezu ausgerastet wäre. "Geil finde ich, dass die Wollny Sophia fast verprügelt hätte, weil sie schwanger bei 'Promi Big Brother' mitmacht und Katja treibt ab und sie tröstet sie" oder "Bei Katja hat Silvia Verständnis, aber bei Sophia damals nicht. Auch sehr konsequent", urteilten zwei User.

Promi Big Brother, Sat.1 Katja Krasavice bei "Promi Big Brother", Tag acht

SAT.1/Marc Rehbeck Silvia Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Promi Big Brother, Sat.1 Sophia Vegas im "Promi Big Brother"-Haus



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de