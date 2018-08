Promi Big Brother legt in diesem Jahr einen glatten Quoten-Siegeszug hin! Schon zehn Folgen voller Drama, Streit und Bromance-Momenten bewegten die Zuschauer. Alphonso Williams (56), Silvia Wollny (53), Katja Krasavice (22) und die anderen Bewohner erregen in diesem Jahr offenbar mehr Interesse, als es den Kandidaten der vergangenen zwei Runden gelungen war: Die ersten Folgen fuhren rekordverdächtige Zahlen ein – welcher Promi sollte diese Erfolgs-Staffel als Sieger verlassen?

Wie Quotenmeter berichtet, war die erste Hälfte des TV-Abenteuers für Sat.1 vor allem in der werberelevanten Zielgruppe der Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren ein voller Erfolg. Nach der fulminanten Auftaktepisode punktete der Container-Spaß dort nach wenigen Tagen besonders: Bei durchschnittlich 1,12 Millionen jungen Fans erzielte der Sender am Mittwoch 20,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und knackte damit das erste Mal seit drei Jahren die 20-Prozent-Marke. Ähnliches gelang am Tag darauf erneut. Im Durchschnitt legten Quoten und Anteil vor allem im Vergleich zum Vorjahr mächtig zu.

Damit sollten die Gerüchte über eine Absetzung, die nach den eher mäßigen Ergebnissen des Vorjahres laut wurden, endgültig begraben sein. Ob der Aufschwung daran liegt, dass mit Johannes Haller (30), Chethrin Schulze (25) Daniel Völz (33) und YouTube-Star Katja einige Influencer teilnehmen, die den jungen Zuschauern bereits gut bekannt sind? In jedem Fall sorgen die Stars für jede Menge Drama und sogar romantische Verwirrungen – für euren Favoriten der aktuellen Staffel könnt ihr in unserer Umfrage voten!

Promi Big Brother, Sat.1 Alphonso Williams und Johannes Haller bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Promi Big Brother, Sat. 1 Chethrin Schulze und Daniel Völz

Anzeige

Promi Big Brother, SAT.1 "Promi Big Brother"-Kandidaten an Tag 5

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de