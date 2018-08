Umut Kekilli (34) spricht Klartext! Während er im Promi Big Brother-Container hauste, schoss seine Ex Natascha Ochsenknecht (54) scharf gegen den früheren Fußballprofi – und das nicht zu knapp. Das Liebesaus der beiden im vergangenen Dezember lief alles andere als harmonisch. Der Sportler soll seine Liebste damals mehrfach betrogen haben. Außerdem soll er sich auf der Flirt-App Tinder herumgetrieben haben – völliger Blödsinn, wie der ehemalige Profi-Kicker nun klarstellt.

"Tinder hatte ich nie und werde ich nie haben", erklärte Umut nach seinem Auszug aus der TV-Herberge in der Late Night Show auf Sixx. Dass Natascha so etwas behauptet, liegt seiner Meinung nach daran, dass sie ihm nach wie vor nicht besonders wohlgesonnen ist. Ihr habe es nicht gepasst, dass er in dem Format mitgemacht habe und sie wolle einfach nicht, dass er irgendwo auftritt. Sie sei eben sehr verletzt. Trotzdem nimmt er der 54-Jährigen übel, dass sie solche Lügen über ihn verbreitet. "Dass sie noch mal was über mich sagt, finde ich nicht cool. Das ist Natascha, die sagt immer was", lautete sein abschließendes Fazit zu dem Thema.

Letztendlich ist dieser Rosenkrieg sowieso völlig unnötig, denn die Dreifach-Mama ist seit Kurzem wieder frisch verliebt und das scheint ihren einstigen Lover zu freuen. Das liegt vermutlich auch daran, dass Umut kurz vor seinem Auszug zugab, dass auch er wieder vergeben ist. Seine Herzdame sei ein Pferdemädchen – und das hat er nicht über ein Datingportal kennengelernt, sondern ganz oldschool über Freunde, wie er im Gespräch mit TV-Mitinsassin Chethrin Schulze (26) offenbarte.

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Umut Kekilli 2015 im Zoo Palast in Berlin

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht im Tattoostudio 2018

Anzeige

SAT.1/Willi Weber Ex-Kicker Umut Kekilli

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de