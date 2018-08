Auch er sieht für die aufkeimende Liebe im Promi Big Brother-Haus keine Zukunft! Fußballer Umut Kekilli (34) musste in der vergangenen Folge der Sat.1-Reality-TV-Show den Container verlassen. Jetzt, da er die Luft der Freiheit schnuppern darf, kann er öffentlich die Fragen beantworten, die die Fans der PBB-Stars umtreibt. Wird aus Love Island-Barbie Chethrin Schulze (25) und dem amtierenden Der Bachelor-Rosenkavalier Daniel Völz (33) ein Paar?

So wie auch schon Sportler Pascal Behrenbruch (33) vor ihm glaubt der ehemalige Profi-Kicker Umut nicht an ein Gefühlsfeuerwerk außerhalb der Villa-Wände. In der Late Night Show auf sixx erklärte er: "Ich weiß nicht, ich glaube, die mögen sich. Chethrin mag Daniel mehr als Daniel Chethrin mag. Ich glaube, dass sie befreundet sind und nicht, dass sie zusammen kommen."

Tatsächlich wirkten die blonde Beauty und der brünette Traummann gestern auch eher wie Lästerschwestern denn wie ein Liebespaar. Die beiden ließen kein gutes Haar an Daniels Exfreundin Kristina Yantsen. Denkt ihr, da kommt noch mal ein Knistern auf? Stimmt ab!

Instagram / chethrin_official Reality-TV-Darstellerin Chethrin Schulze

Anzeige

Instagram / Daniel_voelz Daniel Völz im Tonstudio in Berlin

Anzeige

Getty Images Umut Kekilli bei den Duftstars

Anzeige

Denkt ihr, da es knistert noch einmal zwischen Chethrin und Daniel? Ja, da kommt noch was Nein, das war es jetzt Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de