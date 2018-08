Demis Ex ist rasend auf ihren angeblichen Drogendealer-Boyfriend! Demi Lovato (26) schockte ihre Fans vor wenigen Wochen mit heftigen Schlagzeilen: Nach sechs Jahren Abstinenz wurde die Sängerin mit einer Drogenüberdosis in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr Ex-Freund Wilmer Valderrama (38) steht ihr in dieser schwierigen Zeit stets zur Seite und sorgt sich extrem um das Wohl des ehemaligen Disney-Stars. Jetzt wird bekannt, dass Wilmer die Schuld an dem Vorfall vor allem bei Demis angeblichem Drogendealer und vermeintlicher Affäre Brandon Johnson sieht. Der Schauspieler soll superwütend auf Brandon sein und wollen, dass er für seine Taten büßt!

Eine Quelle packte gegenüber Radar Online über das Privatleben des 38-Jährigen aus. "Wilmer empfindet immer noch viel Liebe für Demi und ist sehr beschützend. Er möchte den Typen finden und ihn dafür bezahlen lassen, was er Demi antat." Brandon sei demnach verantwortlich für die Situation der "Solo"-Interpretin und dafür, dass sie fast gestorben ist. "Er erwägt sogar, sich an Behörden und an Demis Management-Team oder Anwälte zu wenden, um sicherzustellen, dass dieser Typ bestraft wird." Wilmer wolle darüber hinaus erreichen, dass Brandon nie wieder in die Nähe seiner Verflossenen kommen darf – um das zu schaffen, seien ihm alle Mittel recht.

Brandon Johnson soll nicht nur verraten haben, dass er die Pillen an Demi verkauft hat – er habe auch gegenüber Freunden angegeben, eine "romantische Beziehung" mit ihr zu führen. Etwas, das ihr ehemaliger Freund einfach nicht für möglich hält: "Wilmer will nicht glauben, dass der Dealer und Demi jemals eine Beziehung oder irgendeine körperliche Intimität hatten. [...] Wilmer hat das Gefühl, dass dieser Kerl Demi komplett ausgenutzt hat. Er ist wütend und möchte, dass er dafür bezahlt", so der Informant weiter.

Gustavo Caballero/Getty Images Wilmer Valderrama, Schauspieler

Anzeige

Pascal Le Segretain/Getty Images Wilmer Valderrama und Demi Lovato

Anzeige

Instagram / wilmervalderrama Wilmer Valderrama

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de