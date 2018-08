Sie ist definitiv gut in Shape: Erst vor wenigen Wochen trennte sich Kourtney Kardashian (39) von ihrem Toyboy Younes Bendjima (25). Kurz nach dem Liebes-Aus schien die älteste Schwester des Kardashian-Jenner-Clans als Neu-Single schon wieder total happy zu sein. Die aktuellsten Aufnahmen dürften dies unterstreichen und gleichzeitig ihrem ehemaligen Lover das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen – in einem ultraknappen Bikini präsentierte Kourtney jetzt ihren Hammerbody!

Was für eine sexy Bademodenshow: Derzeit gönnt sich die 39-Jährige einen Urlaub in Mexiko mit ein paar Freundinnen. Wie Paparazziaufnahmen jetzt zeigten, flanierte Kourt vergangene Woche in einem ziemlich heißen Leo-Bikini am Pool entlang. Immer wieder richtete der Keeping up with the Kardashians-Star seine Minibadebekleidung und zog damit die Blicke auf sich. Nur ein paar Tage später wurde die dreifache Mama mit einem pinkfarbenen Zweiteiler abgelichtet – der mindestens genauso heiß war wie das Leo-Exemplar.

Doch hinter dieser selbstbewussten Fassade soll offenbar ein ziemlich gebrochenes Herz liegen. "Sie ist verletzt und fühlt sich bloßgestellt", verriet ein Insider Radar Online und spielte damit auf das neue Techtelmechtel ihres einstigen Geliebten an. Demnach würde sich Kourtney auch immer mehr von ihrer Familie abwenden.

MEGA Kourtney Kardashian, Reality-Star

Anzeige

Clasos/MEGA Kourtney Kardashian, "Keeping up with the Kardashian-Star

Anzeige

MEGA Kourtney Kardashian und Younes Bendjima in Los Angeles

Anzeige

Welchen Bikini von Kourtney findet ihr schöner? Den Leo-Bikini! Mir gefällt der pinkfarbene Zweiteiler mehr! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de