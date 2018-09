Entspannt und stylish – so sieht also ein Mutter-Tochter-Tag bei Kylie Jenner (21) und ihrem Baby aus! Mit ihrer kleinen Stormi schwebt die Unternehmerin im Glück: Das nunmehr sieben Monate alte Mädchen hat das Leben der Reality-Darstellerin immens verändert. Nun postete sie ein Foto, das gleich mehrfach ein Blickfang ist. Selbst im Relax-Look kommt Kylie neben ihrem süß behüteten Mini-Me als hotter Hingucker daher.

Sommerstimmung auf dem Instagram-Account der 21-Jährigen: Nach jeder Menge Selfies und Outfit-Postings teilt die Liebste von Travis Scott (26) nun mal wieder einen Schnappschuss mit ihrem Sprössling. Während Stormi im weißen Kleidchen und mit Strohhut vor der Sonne geschützt auf der Liege sitzt, bildet Kylie mit pinken Fingernägeln im neongelben Bikini einen gewaltigen Farbkontrast zu ihrem Baby. Ein Motiv, das bombastisch bei ihren Fans ankommt: Nach wenigen Stunden sammelte das Bild bereits über sechs Millionen Likes – wesentlich mehr als die vorigen Beiträge!

Das Foto dürfte die Follower der Insta-Queen umso mehr freuen, da Kylie ihre Tochter einst nicht mehr so häufig zeigen wollte. Unbekannte hatten der millionenschweren Make-up-Expertin vor einigen Wochen Kidnapping-Drohungen geschickt, woraufhin diese einige Postings mit der Kleinen gelöscht hatte. Inzwischen gewährt der Keeping up with the Kardashians-Star seinen Fans aber wieder offener einen Einblick ins Familienglück, auch Papa Travis postet gelegentlich süße Clips und Fotos.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi Webster

Instagram / travisscott Travis Scott mit seiner Tochter Stormi Webster

