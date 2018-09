Demi Lovato (26) möchte offenbar einen Neuanfang wagen. Vor rund fünf Wochen wurde sie wegen einer schweren Überdosis in eine Klinik eingeliefert. Die Sängerin kämpft seit Jahren gegen ihre Alkohol- und Drogensucht und erlitt nach sieben Jahren einen schweren Rückfall. Seitdem erholt sie sich in einer Entzugsklinik und versucht wohl endgültig mit ihrer dramatischen Vergangenheit abzuschließen. Deshalb will sie nun angeblich auch ihre Villa in den Hollywood Hills verkaufen.

Ob ihr Haus einfach zu viele schmerzliche Erinnerungen hervorruft? Schließlich war es der Ort, an dem Demi sich den verhängnisvollen Drogen-Cocktail verabreichte. Wie TMZ berichtet, steht das Anwesen nun zum Verkauf – für 9,5 Millionen US-Dollar. Das entspricht ungefähr 8,2 Millionen Euro. Seit dem Vorfall soll die Musikerin keinen Fuß mehr in die eigenen vier Wände gesetzt haben. Sie sei direkt aus dem Krankenhaus in die Entzugsklinik gegangen.

Schon vergangenen Monat verriet ein Insider im Interview, dass Demi Angst vor der Rückkehr hat: "Sie fürchtet sich davor, nach ihrer traumatischen Erfahrung zurück nach Hause zu gehen." Wo der ehemalige Disney-Star leben wird, wenn sie sich erholt hat, ist nicht bekannt. Momentan konzentriert sie sich voll und ganz darauf, wieder clean zu werden.

IPA/MEGA Demi Lovato bei einem Event in Los Angeles

Michael Wright/WENN.com Demi Lovato, einstiger Disney-Star

TNYF/WENN.com Demi Lovato, Sängerin

