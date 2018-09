Ist es dieses Mal wirklich die Eine? Erst vor wenigen Tagen verkündete Bastian Yotta (41) die frohe Botschaft: Er ist endlich wieder mal so richtig verliebt! Kurz darauf gab es dann die ersten Couple-Selfies, die ihn mit einer attraktiven, durchtrainierten Dunkelhaarigen zeigten. Maria heißt seine neue Freundin – und die soll den exzentrischen Selfmade-Millionär schon ganz schön gut im Griff haben.

Das verriet der gebürtige Bayer höchstpersönlich im Interview mit Bild: "Im Gegenteil zu allen anderen meiner Verflossenen weiß Maria, wie man mit mir umgehen muss." Das habe die schöne Russin bereits beim allerersten Date vor zwei Monaten bewiesen. Während Sport-Freak Bastian sich treu blieb und eine Wandertour vorschlug, sträubte sich Maria. Das Ergebnis? Eine Einladung in Santa Monicas Nobel-Restaurant The Penthouse – sie weiß wohl wirklich, welche Knöpfe sie beim Basti drücken muss, um ihm ihre Vorlieben schmackhaft zu machen.

Das sieht er selbst übrigens auch so. "Maria ist die Frau meines Lebens. Wir sind das perfekte Match", schwärmte der bis über beide Ohren verliebte Unternehmer im Interview. Selbst eine Hochzeit und gemeinsame Kinder seien bereits in Planung: "Sie nimmt die Pille nicht und ich benutze keine Kondome!" Scheint ganz so, als wolle Bastian tatsächlich mit seiner Mascha sesshaft werden.

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und seine neue Freundin im Fitnessstudio, September 2018

Instagram / yotta_life Bastian Yotta mit einer Unbekannten

Instagram / yotta_life Bastian Yotta und seine neue Freundin, September 2018

