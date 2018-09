Alexander Hindersmann (29) bekam zwar den ersten Kuss und auch die letzte Blüte von Rosenkavalierin Nadine Klein (32), dennoch ging die Bachelorette auch mit anderen Kandidaten auf Tuchfühlung. Neben Alex kamen in der TV-Kuppelshow drei weitere Boys in den Kuss-Genuss. Besonders mit Mitfinalist Daniel Lott (27) tauschte die Wahlberlinerin intensive Zärtlichkeiten aus. Szenen, die den aus Schleswig-Holstein stammenden Fitness-Coach sicher ziemlich verletzt haben müssen – oder? Wie Alex mit dem Geknutsche seiner Liebsten umging, verriet er jetzt.

Kurz nach der finalen Ausstrahlung gaben Alex und Nadine dem Fernsehsender RTL ein offenes und ehrliches Liebesinterview. Dabei verriet der 29-Jährige auch, wie es für ihn war, Nadine mit anderen Männern zu erleben: "In der Show war's okay, aber wenn das jetzt im normalen Leben passieren würde, würde sie mich von einer anderen Seite kennenlernen." Eifersüchtig und verletzt scheint Alex also nicht zu sein. Stattdessen freue er sich, dass das monatelange Versteckspiel zwischen Dreharbeiten und Ausstrahlung nun vorbei ist und die beiden jetzt endlich ein ganz normales Paar sein können.

Allerdings hat der Fitnesstrainer auch keinen Grund, an den Gefühlen der 32-Jährigen zu zweifeln. So steht Nadine immer noch hinter ihrer Entscheidung, ihm die letzte Rose überreicht zu haben. "Man sieht ja, wie sicher ich bin, sonst hätten wir uns in den letzten Wochen nicht so oft getroffen, gesehen und Kontakt gehabt", erklärte die Studentin.

MG RTL D Nadine Klein und Daniel Lott bei ihrem Dreamdate

MG RTL D Maxim Sachraj und Nadine Klein in der vierten Folge von "Die Bachelorette"

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei ihrem Bachelorette-Einzeldate

