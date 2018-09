Diese Rolle ging nicht spurlos an Dakota Johnson (28) vorbei! In dem Remake des italienischen Grusel-Streifens "Suspiria" aus dem Jahr 1977, das am 15. November in den deutschen Kinos starten wird, spielt sie die Hauptrolle und die Story hat es ganz schön in sich: Schauplatz des Geschehens ist eine Berliner Ballett-Schule, an der sich ihre Figur Suzy ihren großen Traum vom Tanzen erfüllen will. Doch schon nach kurzer Zeit stellt die junge Frau fest, dass seltsame Dinge vorgehen. Und da beginnt der Horror, der die Schauspielerin auch noch lange nach den Dreharbeiten beschäftigte – so sehr, dass sie sogar eine Therapeutin aufsuchte.

Wie Entertainment Weekly berichtet, hatte Dakota großen Redebedarf, als der Film im Kasten war. Aber keine Sorgen, es war harmloser, als es zunächst klingt. "Wenn man an einem so düsteren Projekt arbeitet, lässt es einen manchmal danach einfach nicht mehr los und dann ist es schön, sich mit einer netten Person zu unterhalten, um damit abzuschließen", erklärte die 28-Jährige im Interview. Ihre Therapeutin sei eben diese Person, die ihr dabei half, dieses Kapitel zu schließen. Diese Gespräche seien aber keinesfalls psychoanalytisch gewesen.

"Ich bin eine sehr aufnahmefähige Person und ich absorbiere sehr leicht die Gefühle anderer Menschen", verriet der Leinwandstar außerdem. Kein Wunder also, dass dieser schaurige Stoff sie nicht so schnell losließ. Schon nach den Dreharbeiten zu der Trilogie von Shades of Grey gab die Beauty zu, dass ihr die Sex-Szenen mächtig zugesetzt haben und sie danach eine Therapie machen musste.

Getty Images Dakota Johnson und Tilda Swinton beim Filmfestival in Venedig

Getty Images Dakota Johnson bei der CinemaCon 2018 in Las Vegas

Fifty Shades Freed / Universal Pictures Anastasia Steele in "Fifty Shades Freed"

