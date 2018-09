Diese Nacht hätte sie wohl gerne für sich behalten! In der zweiten Folge von Love Island ging es endlich zur Sache: Bei der ersten spielerischen Challenge mussten die Islander die Geheimnisse ihrer Mitbewohner erraten – und dabei kamen schmutzige Details ans Licht. In einem Reisekoffer lag die zu erratende Botschaft, eine der Kandidatinnen habe schon einmal ein prominentes Stelldichein mit Rapper Kay One (34) verbracht – und bei dieser Islandern handelte es sich um Lisa!

Wer hätte damit gerechnet? Noch während des heißen Spielchens, bei dem die Kandidaten einander auch endlich küssen konnten, kam das kleine Geheimnis der Blondine heraus – zur großen Überraschung ihrer Mitspieler. Doch die 21-Jährige war über diese Enthüllung nicht allzu happy und brach in Tränen aus. "Ich wurde damals gekündigt von meinem Hotel, weil Gerüchte gestreut wurden!", weinte sie. Zwischen ihr und dem Rapper sei jedoch keine Liebe im Spiel gewesen, sie habe ihn nur sympathisch gefunden.

Neben der rasanten Nacht zwischen der Kosmetikerin und dem "Louis Louis"-Interpreten wurden auch andere pikante Geschehnisse aufgedeckt – wie beispielsweise die Vorgeschichte von Tobias Wegener und Natascha Beil! Denn die Blondine gab zu, bereits ein Bild des Muckimannes auf Instagram geliked zu haben, ihn jedoch vor der Show nicht gekannt zu haben.

"Love Island" ab Montag, 10. September 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II, danach dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr

Getty Images Kay One bei der Angermeier Trachten-Nacht 2017

Love Island, RTL II Kandidatin Lisa weint bei "Love Island"

Love Island, RTL II Tobias Wegener und Natascha Beil küssen sich

