Hana Nitsche (32) macht es ganz schön spannend! Seit wenigen Wochen ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Mama einer zuckersüßen Tochter. Schon während der Schwangerschaft hatte sie ihre Fans im Netz regelmäßig mit Updates versorgt und auch nach der Geburt hält sie ihre Follower auf dem Laufenden. Offen und ehrlich teilt sie Einblicke in ihren Alltag als frischgebackene Mami – doch ein Detail ist bis heute ein wohlbehütetes Geheimnis: der Name ihrer Prinzessin. Nun gab Hana einen allerersten Hinweis.

Bei einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram brannte den Usern eine Frage besonders unter den Nägeln: Wie heißt das Töchterchen des Models denn nun? Ein Mitglied der Community nutzte die Gunst der Stunde und fragte nach dem Namen der Kleinen. "Er beginnt mit einem A", antwortete Hana. Mehr gab sie allerdings nicht preis – und das wird auch erst einmal so bleiben. Sie habe zwar vor, diese Info irgendwann mit ihren Fans zu teilen, schrieb die 32-Jährige. Doch momentan sei dies für sie noch nicht der richtige Zeitpunkt.

Zwar postete Hana bereits zahlreiche Schnappschüsse von ihrer kleinen Maus, ihr Gesicht hielt sie bislang jedoch topsecret. Allerdings kündigte das Model bereits an, dass sich das im Laufe der Zeit ändern könnte.

Getty Images Hana Nitsche, Model

Becher/WENN.com Hana Nitsche bei der Colgate White Night in Hamburg

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und ihre Tochter

