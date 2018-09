Finnja Bünhove musste ihre Koffer packen: Für sie gab es bei Love Island kein Happy End. Dabei sah zunächst alles so vielversprechend aus. Muskelmann und "Granate" Sebastian Kögl hatte Gefallen an der Servicekraft gefunden. Doch Nachzüglerin Jessica Fiorini machte Finnja einen Strich durch die Rechnung und schnappte ihr den Strahlemann in der Paarungszeremonie vor der Nase weg. Finnjas Prophezeiung für das neue Pärchen ist allerdings ziemlich düster…

Die 20-Jährige ist sich sicher: "Ich glaube, zwischen Sebastian und Jessica wird es nichts Ernstes sein", analysierte Finnja nach ihrer Abreise von der Liebesinsel. Sebi habe ihr ganz genau erklärt, wie seine Traumfrau sein müsse – und diese Beschreibung treffe nun mal absolut nicht auf ihre Nachfolgerin Jessi zu. "Und ich hatte es ja schon schwierig und ich glaube, sie wird's noch einen Ticken schwieriger haben", spekulierte sie. Ihre Begründung für diese Annahme: "Vor allem, weil ich mich jetzt am Ende doch sehr gut schon mit ihm verstanden habe und wir die Zeit zusammen genossen haben."

Augenscheinlich genießt der Barkeeper aber auch die Zeit mit seiner neuen Partnerin – wenn nicht sogar noch mehr! Schon kurz nach Finnjas Auszug ging es zwischen Sebastian und Jessica bei der Poolparty ganz schön heiß her.

Wie ernst es wirklich zwischen ihnen wird? Die neue Folge von "Love Island" heute, den 18. September, um 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II, Love Island Sebastian Kögl und Finnja bei "Love Island"

RTL II, Love Island Jessica, Nachrückerin bei "Love Island"

Love Island, RTL II Jessica Fiorini und Sebastian Kögl bei "Love Island"

