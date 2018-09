Julian Evangelos (26) hat die Love Island-Kandidaten dieses Jahres durchschaut! Seit knapp eineinhalb Wochen geht es in der Kuppel-Show-Villa wieder rund. Wildes Geknutsche und heiße Tänzchen sind an der Tagesordnung. Im Vergleich zum Vorjahr passierte das jedoch erst spät – denn zwischen den Islandern schien es einfach nicht zu funken, nun jedoch umso heftiger. Doch Ex-Teilnehmer Julian ist sich sicher: Die vermeintlichen Turteltauben wollen sich jetzt nur in die Endrunde kuscheln!

Am Mittwochabend kam es zwischen Tracy Candela und Marcellino Kremers ganz plötzlich zum romantischen Höhepunkt: Bei einem Einzeldate knutschten die angehende Juristin und der Fitnesstrainer, was das Zeug hielt. Für Julian nicht besonders überzeugend, wie er in seiner Instagram-Story erklärte: "Leute, das ist jetzt nicht ihr Ernst! Ich fress den Besen gleich quer! Auf einmal lieben sich alle und finden sich gegenseitig toll. Finale ruft, würde ich sagen!", lästerte der Muckimann ab.

Doch sind die Zweifel des Vorjahres-Zweiten berechtigt? Schließlich sind die verspäteten Flirtversuche von Marcellino wirklich ziemlich auffällig: Bis Anfang der Woche hatte der 25-Jährige kein Interesse an auch nur einer Dame im Haus gezeigt, was seine Partnerin Julia frustriert hatte. Denkt ihr auch, dass da ein Plan hintersteckt? Stimmt unten ab.

