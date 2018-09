Echte Gefühle bei Love Island? Die dreiwöchige Zeit auf der Liebes-Insel neigt sich dem Ende zu – und die Frage lautet: Welches Paar wird auch nach der Show zusammen bleiben? Eines der aktuellen Traumduos in der Kuppel-Villa besteht aus Yanik Strunkey und Lisa. Nach einigem Hin und Her scheint sich der Bartträger nun endlich über seine Gefühle sicher zu sein: Er stellt der Blondine heute eine wichtige Frage...

Bei einer gemeinsamen Nacht in der Privat-Suite kommen sich Yanik und Lisa näher. Das Tête-à-Tête ist so romantisch, dass der 31-Jährige auf Wolke sieben schwebt und mit der Kosmetikerin Nägel mit Köpfen machen möchte. Er fragt die Beauty, ob sie seine Freundin sein will! Bevor Lisa eine Antwort gibt, muss sie diese neue Entwicklung mit ihrer Insel-BFF Jessica besprechen. Wird sich die 21-Jährige offiziell zu ihrem Date-Partner bekennen?

Schließlich hat sie lange um diese Liebe gekämpft. Vor einigen Tagen musste der blonde Männertraum mit ansehen, wie sich das Ex-Bachelor-Babe Janina Celine Jahn ihren Dream-Boy schnappte. Doch Lisa kämpfte um ihren Traummann und gewann ihn für sich zurück. Folgt nun der nächste Schritt und das On-Off-Couple wird ein richtiges Paar? Was meint ihr? Stimmt ab!

„Love Island – Heiße Flirts und Wahre Liebe“, nächste Folge heute, den 28. September um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II / "Love Island" Yanik und Lisa bei "Love Island" 2018

Anzeige

RTL II / "Love Island" Jessica Fiorini und Lisa, "Love Island"-Kandidaten 2018

Anzeige

Love Island, RTL II Lisa und Yanik bei ihrem Date, "Love Island"-Folge 11

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de