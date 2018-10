Kreativer geht es wohl kaum! Vor wenigen Tagen ist Riccardo Simonettis großer Traum wahr geworden: Sein erstes Buch ist erschienen! In "Mein Recht zu funkeln" beschreibt der Glamour-Influencer seinen Werdegang vom Außenseiter zum Web-Star. Damit auch wirklich jeder in den Genuss seines Werkes kommen kann, überlegte sich der Fashion-Guru eine besonders witzige Werbemaßnahme: Riccardo lief als überdimensionales Buch durchs Flugzeug!

Auf seinem Instagram-Account teilte der 25-Jährige die lustigen Schnappschüsse von sich und seinem einzigartigen Kostüm. In einer riesigen Nachbildung seiner Biografie-Hülle schlenderte Riccardo strahlend wie immer an den anderen Passagieren vorbei. "Auch eine Art sein Buch zu bewerben: Sich einfach im Flugzeug als sein Buchcover verkleiden", schrieb er zu den beiden Bildern seines extravaganten Flug-Looks. Ob das Haarwunder damit wohl auch schon sein Kostüm für das nahende Halloween-Fest gefunden hat?

Bei seiner Release-Party hatte der sonst so gelassene Riccardo ordentlich Muffensausen, wie er im Promiflash-Interview verriet. "Also, ich fühle mich, als würde ich ein Kind kriegen – ich weiß, man sieht’s mir noch nicht an, aber ich bin seit anderthalb Jahren schwanger. Weil das ist die Zeit, in der ich an meinem Buch gearbeitet hab." Die Nervosität dürfte mittlerweile von dem Strahlemann abgefallen sein: "Mein Recht zu funkeln" katapultierte Riccardo direkt in die Bestseller-Liga.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Buchcover als Verkleidung

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Riccardo Simonetti beim Dreamball 2018

Anzeige

AEDT/WENN.com Riccardo Simonetti bei seiner Buch-Party

Anzeige

Was sagt ihr zu Riccardos Buch-Werbung? 654 Stimmen 609 Wie witzig ist das denn! 45 Ich habe schon besseres gesehen, wenn ich ehrlich bin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de