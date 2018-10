Der Hochzeits-Countdown läuft! Am Freitag ist es endlich so weit: Prinzessin Eugenie (28) und ihr Verlobter Jack Brooksbank werden sich in der St. George Kapelle das Jawort geben – und das vor rund 850 geladenen Gästen. Kein Wunder, dass die Nerven des Bräutigams so kurz vor dem royalen Event blank liegen. Aber auch seine Mutter Nicola fiebert dem großen Tag entgegen und kann es kaum mehr erwarten.

"Wir sind alle sehr aufgeregt", erklärte Eugenies zukünftige Schwiegermama am vergangenen Samstag im Interview mit der britischen Zeitung The Telegraph. Für die Zeremonie hoffe sie vor allem auf eines: viel Sonnenschein. "Wir freuen uns wirklich sehr darauf und hoffen, dass das Wetter hält. Das war in den vergangenen Tagen einfach herrlich", schwärmte Nicola. Ob das Paar selbst nervös sei, wisse sie nicht genau.

Das plauderte das Paar kurz vor der bevorstehenden Eheschließung selbst aus. Und die Gefühlslage der beiden könnte wohl kaum unterschiedlicher sein. Während die Braut die Ruhe selbst zu sein scheint und sich einfach nur freut, bald den Bund fürs Leben einzugehen, hat ihr Gatte in spe doch etwas Bammel: "Ich werde mir vor den Reden ein paar Minuten Zeit nehmen müssen, weil ich Angst habe. Es ist sehr aufregend, aber ich bin auch ein bisschen nervös."

Heathcliff O'Malley - WP Pool/Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie im Buckingham Palast

Justin Tallis / AFP / Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank bei der Hochzeit von Pippa Middleton

