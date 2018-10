Die nächste royale Hochzeit steht kurz bevor! Am 12. Oktober wird Prinzessin Eugenie (28) auf Schloss Windsor ihrem Verlobten Jack Brooksbank das Jawort geben. In derselben Kapelle, in der auch ihr Cousin Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) geheiratet haben, wird Eugenie ihre Liebe zu dem Barkeeper krönen. Doch um an ihrem großen Tag eine gute Figur zu machen, greift sie jetzt zu fragwürdigen Mitteln – sie schluckt Diät-Pillen!

Offenbar ist die 28-Jährige so kurz vor ihrer Trauung ganz und gar nicht zufrieden mit ihrer Figur. Wie Daily Mail aus dem Umfeld von Eugenie erfahren haben will, schlucke sie zurzeit eine ganze Reihe an Nahrungsergänzungsmitteln, die ihr dabei helfen sollen, überflüssige Pfunde schnellstmöglich zu verlieren. So ernährt sich die Tochter von Fergie (58) aktuell offensichtlich nur von Shakes und Abnehmkapseln, die ihren Appetit zügeln sollen.

Die neunte der britischen Thronfolge hatte erst kürzlich erklärt, ihrer Hochzeit völlig entspannt entgegenzublicken. Die aktuellsten Berichte sprechen da allerdings eine andere Sprache. Ob sich ihre Fans Sorgen machen müssen? Möglicherweise will Eugenie auch nur ein paar Kilos verlieren, um bei den Feierlichkeiten zu ihrer Heirat richtig reinhauen zu können – es soll einen riesigen Schokoladenkuchen mit roter Samtglasur geben.

Getty Images Prinzessin Eugenie mit Jack Brooksbank bei der V&A Sommer Party 2017

Getty Images Prinzessin Eugenie bei der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinzessin Eugenie beim "We Day" 2018 in der Wembley Arena

