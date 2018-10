War Samantha Grant doch kein unerwünschter Gast? Am vergangenen Sonntag stattete die Halbschwester von Herzogin Meghan (37) dem Kensington-Palast einen unangekündigten Besuch ab, nachdem sie im Vorfeld immer wieder über ihre Angehörige und ihren blaublütigen Gatten Prinz Harry (34) in aller Öffentlichkeit gewettert hatte. Der Grund für ihren Besuch: Sie wollte der 37-Jährigen einen persönlichen Brief überreichen. Ersten Berichten zufolge soll es dazu allerdings nicht gekommen sein – sie sei bereits an den Toren von der Security schroff abgewiesen worden. Alles Unsinn, behauptet nun die Autorin und beschreibt in einem neuen Interview, wie die Situation wirklich abgelaufen sein soll.

"Niemand wurde weggeschickt, niemand war unhöflich und es war eine tolle Erfahrung – und niemand war gemein zu mir, das hat mich eigentlich sogar überrascht", versuchte Samantha jetzt, die Situation gegenüber DailyMail zu berichtigen. Was in ihrem Brief stand und ob Meghan die Zeilen ihrer Schwester tatsächlich erhalten hat, ist jedoch nach wie vor unklar. Die Rollstuhlfahrerin ist sich aber sicher, ihr Ziel an diesem Tag erreicht zu haben. Nun wolle sie abwarten und schauen, wie das von ihr Geschriebene aufgenommen wird: "Ich wollte meine Gefühle zum Ausdruck bringen. Ich will hier keine Details nennen, aber ich wollte der Welt, meiner Schwester und dem britischen Königshaus die Wahrheit über viele Dinge erzählen."

Auch an die ehemalige Schauspielerin selbst richtete Samantha in dem Gespräch noch ein paar Worte: "Lass uns mit dem ganzen Quatsch aufhören. Du bist eine erwachsene Frau und das Leben ist kurz. Ich glaube, dass du das Herz hast, in dieser Situation das Richtige zu tun." Gleichzeitig forderte sie Meghan dazu auf, in Bezug auf ihren Vater Thomas Markle (74) Stellung zu nehmen, nachdem dieser durch zahlreiche Interviews in Verruf geraten war. Ob der Neuzugang im Königshaus auf diese Ansage reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Dutch Press Photo/WENN.com Herzogin Meghan in Sussex im Oktober 2018

Twitter / sammymarkle64 Samantha Grant am Flughafen

Thorpe/MEGA Thomas Markle

