Lisa und Lena (16) sind die wohl berühmtesten Zwillinge Deutschlands. Ihr niedlicher Twin-Look verhalf den jungen Webstars letztendlich auch zu ihrem Erfolg: Mit gerade einmal 16 Jahren haben sich die Mädels durch ihre witzigen Clips auf der Videoplattform Tik Tok bereits eine riesige Fanbase erarbeitet. Doch wie sahen die beiden eigentlich früher aus? Jetzt erinnerten die Schwestern mit einem putzigen Throwback-Pic an ihre Anfänge: Lisa und Lena teilten ihr allererstes Selfie!

Diesen bezaubernden Schnappschuss veröffentlichten die beiden am vergangenen Sonntag via Instagram. Auf der Aufnahme halten die Mädchen ein etwas älteres Foto von sich in den Händen: Lisa und Lena posieren darauf grinsend für ein gemeinsames Selfie vor dem Spiegel – ihr allererstes, wie sie in der Bildunterschrift verrieten! Genau wie heute haben sich die Zwillinge auch damals für ihr Foto in dasselbe Outfit geschmissen. Wie viele Bilder dieser Art die Social-Media-Stars mittlerweile wohl schon geschossen haben?

Ihre Fans waren bei diesem entzückenden Anblick jedenfalls hin und weg: "Kein Wunder, dass ihr heute solche Selfie-Profis seid! Was für ein tolles Foto" und "Gott, wie niedlich, einfach nur zuckersüß, Lisa und Lena", freuten sich nur zwei ihrer Follower in den Kommentaren.

Instagram / lisaandlena Lisa und Lenas allererstes Selfie

Instagram / Lisaandlena Lisa und Lena, Webstars

Getty Images Lisa und Lena bei den Teen Choice Awards

