Nicht nur die Fans sorgen sich um Selena Gomez (26)! Die Sängerin befindet sich aktuell im Krankenhaus. Eine schwere Panikattacke soll zu einem Nervenzusammenbruch der Chartstürmerin geführt haben. Daraufhin hätte die Musikerin Berichten zufolge erkannt, dass sie dringend medizinische Hilfe braucht. In diesen schweren Stunden kann die US-Amerikanerin nicht nur auf ihre Fangemeinde zählen – auch ihre prominenten Freunde stärken ihr jetzt den Rücken!

Allen voran Cardi B (26) macht auf ihrem Social-Media-Profil deutlich, dass sie in Gedanken bei ihrer geschätzten Kollegin ist. In ihrer Instagram-Story postet sie ein Bild von Selena und schickt ihr mit den Worten "Du bist wundervoll" eine große Portion Kraft. Auch DJ Snake bringt seinen Support im Netz zum Ausdruck. "Werde schnell wieder gesund, du Königin. Meine Gebete gehen heute an dich", findet er rührende Worte. Das Trio hat vor einigen Wochen gemeinsam an dem Song "Taki Taki" gearbeitet.

Selenas Ex-Freund Justin Bieber (24) hat sich bisher noch nicht zum Drama um seine Jugendliebe geäußert. Im Web werfen einige Selena-Fans dem Superstar und seiner neuen Partnerin Hailey Baldwin (21) vor, sie seien für den Zusammenbruch verantwortlich. Völlig unerwartet gaben die beiden vor einigen Monaten ihre Verlobung bekannt. Gerüchten zufolge soll Sel dieser Liebeshammer zutiefst verletzt haben.

Instagram / selenagomez Ozuna, Selena Gomez, DJ Snake und Cardi B

Anzeige

Splash News Selena Gomez in New York

Anzeige

Getty Images Justin Bieber und Hailey Baldwin bei der New York Fashion Week 2018

Anzeige

Glaubt ihr, Justin und Hailey äußern sich noch zu Selenas Zusammenbruch? Bestimmt! Eher nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de