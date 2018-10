Am Freitag fand auf Schloss Windsor das wichtigste royale Event der zweiten Jahreshälfte statt. Nach der Hochzeit von Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) im Mai gaben sich jetzt Prinzessin Eugenie (28) und Jack Brooksbank das Jawort. Im Vorfeld wurde wie wild über die Gästeliste spekuliert, so auch über die potenzielle Anwesenheit von George (57) und Amal Clooney (40). Immerhin ist der Schauspieler Jacks Chef, doch warum ließ das Paar die Feier sausen?

Zumindest Amal hat eine gute Entschuldigung parat. Die Menschenrechtsanwältin hielt am gleichen Tag einen Vortrag bei der Pennsylvania Konferenz für Frauen in Philadelphia. Somit war sie mehr als sieben Flugstunden von Schloss Windsor entfernt. Ihren Auftritt hätte die Juristin unmöglich absagen können, die 40-Jährige war neben Tennisspielerin Serena Williams (37) eine der Hauptrednerinnen der Veranstaltung. Georges Abwesenheit bleibt allerdings ungeklärt, möglicherweise hat sich der 57-Jährige um die Zwillinge gekümmert.

Die Clooneys konnten in diesem Jahr bereits einmal royale Hochzeitsluft schnuppern. Bei der Zeremonie ihrer engen Freunde Meghan und Harry waren sie in der St George's Chapel mit dabei. Die beiden Duos stehen noch immer in Kontakt und verbrachten Ende August ein gemeinsames Wochenende in Italien.

