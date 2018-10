Nach der traditionellen Trauung folgte der spaßige Teil der Veranstaltung! Am Freitagmittag haben sich Prinzessin Eugenie (28) und ihr Liebster Jack Brooksbank in der St George's Chapel auf Schloss Windsor die ewige Treue geschworen. Nach der Zeremonie ging es mitsamt den Gästen erst zu einem offiziellen Empfang, später wurde dann im etwas kleineren Kreise ordentlich gefeiert. Doch damit nicht genug, denn schon im Vorfeld hatte sich das Paar dazu entschieden, statt einer Hochzeitsfeier gleich ein ganzes Hochzeitswochenende mit seinen Freunden zu verbringen. Unter den Gästen der beiden: Superstar Robbie Williams (44) und seine Frau Ayda Field (39). In diesen Outfits wappneten sie sich jetzt für Tag zwei!

Während das Paar zur Eheschließung der Etikette entsprechend in festlicher Kleidung erschienen ist, sprangen sie beim inoffiziellen Teil der Feier jetzt auf deutlich bequemere Looks um, wie sie jetzt auf Instagram präsentierten. Während Robbie auf Jeans, Sneaker und eine bunte Bomberjacke setzte, begeisterte seine Gattin in einem lockeren grünen Jumpsuit. Doch sind die Looks nicht etwas zu leger für einen Besuch bei den Royals?

Keinesfalls! Schließlich haben sich Eugenie und ihr Jack etwas ganz besonders für die Fortsetzung ihrer Hochzeit einfallen lassen. Wie die London Times bereits im Vorfeld berichtet hatte, sei für Samstagnachmittag eine Party unter dem Motto Festival und Vergnügungspark auf dem Geländer der Royal Lodge geplant gewesen. Neben diversen Fahrgeschäften sollten sich Brautpaar und Freunde auf Ballspiele, jede Menge Imbissbuden und natürlich Cocktails freuen können.

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und Ayda Field vor der Hochzeit von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Anzeige

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie nach ihrer Trauung 2018

Anzeige

Wie gefallen euch die Looks von Robbie und Ayda? Super – passt zum Motto. Mir gefallen sie nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de