Mit ihm kann man Pferde stehlen: Erst im Juni ehelichte The Big Bang Theory-Star Kaley Cuoco (32) den Reitsportler Karl Cook. Bei der ausgelassenen Hochzeitsfeier durften auch ihre Serienkollegen rund um Mayim Bialik (42), Wil Wheaton (46) und Ex-Freund Johnny Galecki (43) nicht fehlen. Auch nach dem Ringtausch ist Kaley immer noch ganz vernarrt in ihren Karl, wie sie kürzlich zugab.

In einem Interview mit dem Magazin Women's Health beschrieb sie, was sie an ihrem frisch angetrauten Ehemann so liebt: "Er kommt aus einer sehr gut situierten Familie. Also sind da all diese vorgefassten Meinungen darüber, dass er verwöhnt ist und so weiter. Aber er ist genau das Gegenteil." Das Paar, das sich nicht nur das Bett, sondern auch die Initialen teilt, hätte besonders seine gemeinsame Liebe zu Pferden zusammengeschweißt. Auch seine bodenständige Art, die er trotz seines Reichtums stets beibehielt, hätte Kaley sofort an Karl fasziniert. Über ihren Finanzstatus muss sich die schöne Schauspielerin ohnehin keine Gedanken machen. Sie verdiente mit ihrer Kult-Rolle in TBBT allein im Jahr 2016 rund 24,5 Millionen US-Dollar.

Mit Karl ging die 32-Jährige nicht zum ersten Mal den Bund der Ehe ein. Nach nur drei Monaten Liebesglück heiratete sie 2013 den Tennis-Profi Ryan Sweeting (31). Die Blitz-Ehe scheiterte nur 21 Monate später, weil sich Ex-Mann Ryan innerhalb kürzester Zeit stark verändert hatte.

Getty Images Schauspielerin Kaley Couco und Pferdesportler Karl Cook bei den Critics' Choice Awards 2018

Getty Images Schauspielerin Kaley Couco bei einem Event in Los Angeles im Oktober 2018

Anthony Harvey/Getty Images Kaley Cuoco und Ryan Sweeting bei den Glamour Women Of The Year Awards

