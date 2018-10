Gibt es doch noch Hoffnung für die Fans von Michael Bublé (43)? Am Wochenende machten Schlagzeilen die Runde, der Sänger wolle seine Karriere endgültig an den Nagel hängen. Der Grund: Nach der Krebserkrankung seines Sohnes möchte er voll und ganz für seine Familie da sein. Alles Quatsch, rudert jetzt offenbar die Plattenfirma zurück. Nun fragen sich seine Bewunderer: Geht Michael in Musiker-Rente oder nicht?

"Ich habe nicht im Interview gesessen, aber das muss aus dem Zusammenhang gerissen worden sein", wird eine Sprecherin von Warner Bros. Records in einigen britischen und US-amerikanischen Medien zitiert. Der 43-Jährige denke momentan nicht ans Aufhören – im Gegenteil: Es seien ein weiteres Album, TV-Auftritte und Konzerte in Planung. Eventuell habe Michael während der Erkrankung seines Sohnes über ein Karriere-Aus nachgedacht, doch das sei momentan kein Thema mehr.

Waren seine Äußerungen im Interview mit Daily Mail tatsächlich nur an den Haaren herbeigezogen? "Ich habe die perfekte Platte gemacht und kann jetzt auf dem Höhepunkt aufhören", soll er gesagt und damit eigentlich deutlich gemacht haben, dass sein am 16. November erscheinendes Album "Love" sein letztes sein wird.

Facebook/ Michael Bublé Michael Bublé mit seiner Ehefrau Luisana Lopilato und seinen Söhnen Noah und Elias

Getty Images Michael Bublé, Sänger

Getty Images Michael Bublé, Sänger

