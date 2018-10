Prinzessin Eugenie (28) kann ihr Glück immer noch nicht fassen! Am vergangenen Freitag schlüpfte die Enkelin von Queen Elizabeth II. (92) in ein märchenhaftes Brautkleid und trat vor den Traualtar von Schloss Windsor. Nach monatelanger Planung gab sie ihrem Liebsten Jack Brooksbank das Jawort. Nicht nur die Royalfans waren von der Trauung der Briten total begeistert – auch die frisch Vermählte ist nach wie vor hin und weg. Im Netz findet sie jedenfalls emotionale Worte!

Vier Tage nach der Hochzeit teilt Eugenie auf ihrem Instagram-Kanal nun einen niedlichen Schnappschuss ihres großen Tages. Darauf albert sie gemeinsam mit ihrem Ehemann ausgelassen mit ihren Blumenkindern herum. "Jack und ich möchten uns bei allen bedanken, die diesen Tag so einzigartig gemacht haben. Danke auch für all die wundervollen Wünsche für unser Eheleben, das wir mit einem Lachen begonnen haben", untertitelt sie das Social-Media-Pic.

Tatsächlich starteten Eugenie und Jack mit einer großen Portion gute Laune in ihr gemeinsames Leben. Wie People berichtet, sorgte vor allem Eugenies Vater Prinz Andrew (58) mit seiner Rede für einen ordentlichen Lacher. Er erinnerte sich an eine besonders witzige Begegnung mit seinem heutigen Schwiegersohn. "Er erzählte eine Geschichte über ihren Hund Jack. Eines Tages, ich denke, es war am Anfang der Beziehung, rief er 'Jack, runter vom Stuhl!'" Anstatt der Vierbeiner reagierte jedoch der Unternehmer auf die Aufforderung.

