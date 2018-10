Sie waren für die Lacher bei Prinzessin Eugenies (28) Hochzeit zuständig! Am Freitag trat die Enkelin von Queen Elizabeth II. (92) im Schloss Windsor vor den Traualtar. Vor den Augen von 850 Gästen gab die royale Beauty ihrem Liebsten Jack Brooksbank das Jawort. Zu den Anwesenden zählten natürlich auch die Blumenkinder des Paares – und die stahlen der Braut fast die Show. Die Rasselbande rund um Prinz George (5) und Prinzessin Charlotte (3) machte nämlich mal wieder ordentlich Faxen!

Die Kids von Herzogin Kate (36) und Prinz William (36) kennen sich mit den Aufgaben des Blumenmädchens und des Page Boys bestens aus: Immerhin schlüpften sie schon bei der Hochzeit von Harry (34) und Meghan (37) in diese Rollen. Und so schienen sie mächtig auf den großen Tag von Prinzessin Eugenie hinzufiebern: Charlotte konnte ihre Aufregung jedenfalls bereits im Auto nicht verbergen. Wie ein Profi winkte sie wenig später eifrig in die Kameras der zahlreichen Fotografen, verpasste dabei sogar eine Stufe und fiel für wenige Sekunden auf die Treppe des Schloss Windsor. Doch Charlotte war nicht die Einzige, die dieser Mini-Fauxpas unterlief. Auch einige andere Kids gerieten vor lauter Aufregung ins Stolpern. Die kleine Maud Windsor war angesichts des ganzen Trubels sogar so nervös, dass sie gedankenverloren in der Nase popelte.

Im Schloss Windsor lief dann zum Glück alles glatt. Wie echte Profis spazierte die gut gelaunte Truppe hinter dem Brautpaar hinterher. Vor allem George hatte während der Trauung mächtig Spaß: Mit seiner Banknachbarin alberte er die gesamte Zeit rum, ertappte sich dann selbst dabei und hielt sich kurzerhand den Mund zu. Doch dem Fünfjährigen und seinen Freunden ist angesichts der niedlichen Fotos sicher keiner böse!

James Whatling / MEGA Maud Windsor und Prinz George

Getty Images Prinzessin Charlotte in Windsor

Getty Images Prinz George im Schloss Windsor

Getty Images Blumenkinder bei Prinzessin Eugenies Hochzeit

Getty Images Blumenkinder im Schloss Windsor

Getty Images Prinzessin Charlotte

Getty Images Prinzessin Eugenies Blumenkinder

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinz George bei Eugenies Hochzeit

James Whatling / MEGA Prinzessin Charlotte vor dem Schloss Windsor



