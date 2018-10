Was ist nur mit Justin Bieber (24) los? Erst vor Kurzem wurde der Musiker bei einem emotionalen Gefühlsausbruch im Auto abgelichtet, und zwar gleich nach den tragischen News um seine Ex Selena Gomez (26): Die Schauspielerin erlitt einen heftigen Zusammenbruch und musste daraufhin in eine Klinik eingeliefert werden. Eine Person, die dem "Baby"-Interpreten in dieser schwierigen Zeit Beistand leistet, ist seine aktuelle Partnerin Hailey Baldwin (21)!

Wenn man einem Insider von Hollywood Life glauben will, sei die Frau an Justins Seite von der Situation nicht unbedingt begeistert – reiße sich ihrem Freund zuliebe aber zusammen. "Für Hailey ist das eine sehr schwierige Zeit, aber sie geht extrem einfühlsam und erwachsen damit um", verrät eine ihr nahe stehende Person. Um ihren Schatz zu unterstützen, stelle sie derzeit ihre eigenen Gefühle zurück. Immerhin habe sie Gerüchten zufolge dem Sänger vor Kurzem vor dem Traualtar geschworen, in guten wie in schweren Tagen für ihn da zu sein.

"Mit der ganzen Vergangenheit zwischen Justin und Selena ist es für niemanden einfach. [...] Aber Hailey lässt Justin alles verarbeiten und ist dabei immer an seiner Seite", berichtet der Kontakt. Sie sei sein Fels in der Brandung.

Getty Images Selena Gomez bei der New York Fashion Week

MEGA Justin Bieber und Hailey Baldwin

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber

