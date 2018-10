Sie ist mit gerade einmal drei Jahren schon ein echter Etiketten-Profi. Das Interesse an Prinzessin Charlotte ist seit ihrer Geburt am 2. Mai 2015 im St Mary's Hospital in London groß. Eigentlich sorgen ihre Eltern Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) stets dafür, dass das Leben des königlichen Knirpses so normal wie möglich verläuft, weswegen die vergangenen Monate in jedem Fall eine Ausnahme bilden. Durch die Hochzeit von Onkel Harry (34) und seiner Meghan (37), die Taufe ihres kleinen Bruders Prinz Louis und die Hochzeit von Prinzessin Eugenie (28) rückte die kleine Lady immer wieder in die Öffentlichkeit. Ihre Auftritte bei den Events zeigen jedoch: Charlotte hat die Kniffe der Royal-Etikette besser drauf als Meghan und Co.!

Seitdem Meghan offiziell Teil der Adelsfamilie ist, muss auch sie sich an gewisse Regeln halten. Während die ehemalige Schauspielerin bislang noch nicht alle Protokolle für sich verinnerlicht hat, wurden Charlotte diese Dinge quasi mit in die Wiege gelegt. Ein aktuelles Beispiel: Auf den Hochzeitsfotos von Eugenie und ihrem Ehemann Jack Brooksbank sitzt die kleine Prinzessin (3) brav und mit gekreuzten Knöcheln auf einem Stuhl. Genauso sehen es auch die königlichen Benimmregeln vor. Übereinandergeschlagene Beine gelten hingegen als absolutes No-Go und werden von Queen Elizabeth II. (92) nicht gerne gesehen.

Doch woher weiß die junge Dame bereits jetzt, wie alles funktioniert? Ganz einfach: Sie lernt es von ihrer Mama Kate. Bereits seit über einem Jahr soll die Herzogin ihre Kinder vor wichtigen Terminen briefen, wie sie sich zu verhalten haben. Das klappt anscheinend richtig gut!

MEGA Offizielles Hochzeitsfoto von Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

Anzeige

Instagram / Kensingtonroyal Prinz Harry und Herzogin Meghan mit den Page Boys und Bridesmaids bei ihrer Hochzeit

Anzeige

JANE BARLOW/AFP/Getty Images Herzogin Kate und Prinzessin Charlotte bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de