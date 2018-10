Sie verzaubert gerade ganz Down Under! Seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft sind alle Augen auf Herzogin Meghan (37) gerichtet. Neben ihrem Mini-Bäuchlein stehen dabei vor allem ihre Outfits im Zentrum der Aufmerksamkeit. Schon das weiße Kleid, das die ehemalige Suits-Darstellerin bei ihrem ersten Auftritt nach der Verkündigung der Baby-News trug, war binnen kürzester Zeit ausverkauft. Nun durfte sich eine weitere Designerin über royale Unterstützung freuen!

Zu ihrem dritten Auftritt auf dem roten Kontinent überzeugte Meghan in einem klassischen grauen Karo-Blazer, den niemand Geringeres als Tennislegende Serena Williams (37) entworfen hat. Auf ihrem Instagram-Account zeigte sich die Sportlerin nun hocherfreut über die Textil-Hommage ihrer guten Freundin. Zu einem Foto, das die werdende Mutter freudestrahlend in dem modischen Jackett zeigt, schrieb Serena: "Dein Gesichtsausdruck, wenn du denselben Blazer wie Meghan hast." Auf ihrer Website ging das gute Stück für rund 125 Euro über den Ladentisch. Inzwischen ist das It-Piece allerdings in sämtlichen Größen vergriffen.

Das war jedoch nicht die einzige modische Geste, mit der die Liebste von Prinz Harry (34) in den vergangenen Tagen begeistert hat: Bei ihrem Staatsbesuch in Sydney trug die 37-Jährige ein Paar Schmetterlings-Ohrringe und zollte damit ihrer verstorbenen Schwiegermutter Diana (✝36) Tribut. Die Königin der Herzen hatte den filigranen Ohrschmuck vor 32 Jahren bei einer Auslandsreise in Kanada getragen!

