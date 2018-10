Jenke von Wilmsdorff (53) und Tim Mälzer (47) gehen an ihre Grenzen! Schnöde Moderationen oder einfache Kochshows sind für die beiden TV-Stars schon länger nicht mehr genug Nervenkitzel. Reporter Jenke wagte in den letzten Jahren zahlreiche Fernseh-Experimente, begab sich in einen Drogenrausch, speckte ab und wollte mit dem Rauchen aufhören. Und Küchenprofi Tim kocht mit seinen Kollegen für Kitchen Impossible an den entlegensten Orten der Welt. Nun wagte sich das Power-Duo auf ein gemeinsames Abenteuer für eine neue Real-Life-Doku.

In "Jenke Über Leben!" will der Extrem-Reporter mit prominenten Gästen in der Wildnis auf Abenteuerreise gehen. Zusammen mit Tim verschlägt es Jenke in das Gebiet MKAMBATI im Osten Südafrikas. Dort kämpfen die beiden sich zwei Tage lang durch dichte Wälder, Sümpfe, Höhlen und über einen Fluss. Neben den Naturgewalten warten dort auch wilde Tiere und allerlei Gefahren. Und: In der Hitze werden sicher auch die Emotionen der Reisenden überkochen.

Laut RTL hat Tim jedenfalls ziemlich schnell mit seiner schlechten Laune zu kämpfen – auch bislang machte er aus seinen Emotionen im TV nie einen Hehl. Genau da will Jenke offenbar ansetzen. Ziel soll nämlich nicht nur das blanke Überleben sein, es sollen auch tiefe Gespräche geführt, das Innerste nach Außen gekehrt werden. Am 2. November, um 22.55 Uhr, wird das Format ausgestrahlt.

MG RTL D Tim Mälzer und Jenke von Wilmsdorff in Afrika für "Jenke Über Leben!"

MG RTL D Jenke von Wilmsdorff mit Tim Mälzer in Afrika

MG RTL D Jenke von Wilmsdorff in "Jenke Über Leben!"

