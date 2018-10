Teresa Palmers (32) Familie wird immer größer! Vor knapp fünf Jahren heiratete die Schauspielerin den Regisseur Mark Webber (38). Doch die Filmstars genossen ihr Leben als frischgebackenes Ehepaar nicht lange allein: Nur wenige Monate später erblickte ihr erstes Kind Bodhi Rain das Licht der Welt. Im Dezember 2016 stellte dann ihr zweiter Sohn Forest Sage das Leben der Turteltauben erneut auf den Kopf. Doch damit scheint die Nachwuchsplanung der beiden noch lange nicht abgeschlossen zu sein: Die Australierin ist aktuell zum dritten Mal schwanger!

Auf ihrem Instagram-Kanal bestätigt Teresa die Schwanger-News mit einem zuckersüßen Clip. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mark und ihren beiden Söhnen tanzt sie zu dem Beatles-Song "Twist and Shout" durch ihr Wohnzimmer. Dabei streichelt sie immer wieder behutsam ihre Mini-Babykugel, die sich bereits leicht unter ihrem T-Shirt abzeichnet. Auch das Geschlecht ihres dritten Kindes verrät die Blondine in dem Video bereits: In einer Szene hebt sie ihr Oberteil hoch und enthüllt so das Wort "Mädchen", das auf ihrem Bauch zu lesen ist.

Teresas Community ist angesichts der frohen Botschaft völlig aus dem Häuschen und sendet der Schauspielerin zahlreiche Glückwünsche. Die 32-Jährige ist von dem Feedback total gerührt: "Vielen Dank für all eure Nachrichten. Wir sind voller Freude und vor allem mächtig dankbar", untertitelt sie ein Foto, das sie vor einer traumhaften Strandkulisse mit Babybauch im Sonnenuntergang zeigt.

Instagram / teresapalmer Mark Webber, Teresa Palmer und ihre Söhne

Anzeige

Instagram / teresapalmer Teresa Palmer, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Mark Webber und Teresa Palmer bei der Vanity Fair Oscar Party 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de