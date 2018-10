Ist das nun ihr offizielles Liebes-Outing? Seit dem Sommer kursieren Gerüchte, dass zwischen Winnie Harlow (24) und Wiz Khalifa (31) etwas läuft. Die beiden sollen sich während der Album-Release-Party des Rappers im vergangenen Juli bestens verstanden haben. Wenig später saßen sie bei der Berlin Fashion Week zusammen in der ersten Reihe. Im August machten sie ihre Beziehung dann endlich offiziell. Verknallte Pärchenbilder, die das junge Glück bestätigen, gab es aber nicht – bis jetzt: Das Model und der Musiker wurden nun Händchen haltend abgelichtet.

Die frisch Verliebten besuchten am vergangenen Samstag ein Basketballspiel der Lakers in Los Angeles. Dazu trug der "Black and Yellow"-Interpret als großer Fan die Farben seiner Mannschaft: eine lilafarbene Jacke und eine gelbe Jogginghose. Die Laufsteg-Schönheit verzichtete auf Merchandise des Vereins, war in ihrem Zweiteiler der Modemarke Fendi aber eine echte Augenweide. Hand in Hand verließ das stylishe Duo die Veranstaltung. Ein Küsschen gab es aber leider noch immer nicht.

Doch der 31-Jährige scheint es auf jeden Fall ernst mit dem angehenden Victoria's Secret-Engel zu meinen. Sonst hätte er Winnie bestimmt nicht schon seiner Exfrau Amber Rose (35) vorgestellt. Die gab den Turteltauben ihren Segen und schwärmte im Interview mit US Weekly in den höchsten Tönen von der Beauty: "Ich habe sie schon bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen. Sie ist ein verdammter Schatz."

