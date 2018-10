Am Sonntagabend flimmerte die zweite Folge der neuen The Voice of Germany-Staffel über die Fernsehbildschirme! Wieder stellten sich zahlreiche Gesangstalente dem Urteil der vier Coaches. Eine von ihnen war Bernarda Brunovic (25). Sie trat auf die große Bühne, um sich ihren Traum von einer Musikkarriere zu erfüllen. Aber die Sängerin punktete nicht nur mit ihrer tollen Stimme, sondern berührte auch mit ihrer bewegenden Lebensgeschichte: Sie ist von Geburt an blind – und das trotz zahlreicher Operationen.

In der Castingshow sprach die 25-jährige Songwriterin ganz offen über ihr Schicksal und ihren großen Wunsch, endlich sehen zu können. Ganze 33 Eingriffe ließ sie über sich ergehen – leider zeigte keiner den gewünschten Erfolg. Bei einer OP habe sie sogar ihr linkes Auge verloren und trägt seitdem eine Glasprothese. "Mit 15 sagte ich dann, es reicht mir, hören wir damit auf, ich habe genug von den Krankenhäusern, Narkosen, Medikamenten", erklärte sie. Sie habe gelernt, damit zu leben. Trotzdem wolle sie ihren Traum noch immer nicht ganz aufgeben.

Mit ihrem Auftritt in der Sendung wollte sie den Leuten zeigen, dass alles möglich sei und es sich lohne, zu kämpfen. Die Juroren konnte sie mit ihrer Interpretation von Marvin Gayes Song "I Heard It Through The Grapevine" allesamt überzeugen. Bernarda war davon total gerührt und brach in Tränen aus. Am Ende entschied sie sich für das Team von Paddy Kelly (40). Der hatte sich mit einem spontanen Duett auch wirklich ordentlich ins Zeug gelegt, um die Sängerin für sich zu gewinnen.

SAT.1/ProSieben/André Kowalski Die "The Voice of Germany"-Coaches 2018

Anzeige

© SAT.1/ProSieben/André Kowalski TVoG-Coaches Michael Patrick Kelly, Michi Beck, Smudo, Mark Forster und Yvonne Catterfeld

Anzeige

© SAT.1/ProSieben/André Kowalski Michael Patrick Kelly bei "The Voice of Germany"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de