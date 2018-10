Michael Myers kehrt zurück! Am 25. Oktober kommt ein neuer "Halloween"-Film in die deutschen Kinos. Wieder mit dabei: Grusel-Königin Jamie Lee Curtis (59). Die Golden Globe-Gewinnerin spielte in insgesamt vier Teilen der Horror-Reihe mit. Dass sie 16 Jahre nach dem letzten "Halloween"-Abenteuer noch ein fünftes Mal in die Rolle der Laurie Strode schlüpfen würde – daran hatte die Hollywood-Ikone selbst nicht mehr geglaubt!

"Ich war bereits vor langer Zeit bereit, die Rolle loszulassen", gab Jamie im Interview mit Promiflash zu. "Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben noch einmal einen 'Halloween'-Film machen würde." Sie habe eher ein Sequel des Action-Krachers "True Lies" erwartet, in dem sie zusammen mit Arnold Schwarzenegger (71) vor der Kamera gestanden hatte.

Im Interview erklärte sie auch, warum sie am Ende doch wieder Laurie Strode verkörpern wollte: "Ich bin in dem Film, weil David Gordon Green ein fantastisches Drehbuch geschrieben hat. Und er hat einen cleveren Weg gefunden, wie man den ersten mit dem jetzigen Film verbindet." Die übrigen Teile habe er in seinem Script ignoriert. Seid ihr bereit für ein neues "Halloween"-Abenteuer? Stimmt ab!

United Archives GmbH / ActionPress Jamie Lee Curtis im Film "Halloween – Die Nacht des Grauens"

Everett Collection / ActionPress Szene aus dem Film "Halloween"

Getty Images Jamie Lee Curtis in Hamburg, Oktober 2018

