Erliegt er jetzt dem Charme eines Gurus? Schauspieler Brad Pitt (54) steckt noch immer in einem bitteren Sorgerechtsstreit mit Angelina Jolie (43) um die gemeinsamen sechs Kinder. Bei dem Versuch, sich von dem schier endlosen Rosenkrieg abzulenken, scheint der "Ocean's Eleven"-Darsteller nun Halt bei der Heilerin Sat Hari Khalsa gefunden zu haben. Kann die Blondine das seelische Gleichgewicht des Hollywoodstars wiederherstellen?

Sat ist nicht nur in ihrer Eigenschaft als spiritueller Guru bekannt, sie arbeitet auch als Schmuckdesignerin. Die von ihr entworfenen Accessoires trug unter anderem auch Brads Ex-Frau Jennifer Aniston (49). Bei der "Silverlake Conservatory of Music"-Kunstauktion vor zwei Wochen wurden die Naturheilerin und der 54-Jährige zum ersten Mal zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. "Sie verstehen sich wirklich gut und sind sehr vertraut miteinander, aber mehr ist da nicht", berichtete ein Insider dem Magazin People.

Michael Balzary, Bassist der Red Hot Chili Peppers, ist ein gemeinsamer Freund der beiden. Er hatte Sat als spirituelle Heilerin für seine Band engagiert und soll sie Brad vorgestellt haben. "Er dachte sich, Brad könnte bei dem ganzen Ärger mit seiner Ex eine Portion Sat gebrauchen", berichtete ein Vertrauter dem OK! Magazine.

ZapatA / MEGA Brad Pitt in New York City

Getty Images Brad Pitt bei der "Allied"-Premiere in Paris

Rich Fury/Getty Images Brad Pitt auf der Premiere von "Die versunkene Stadt Z"

