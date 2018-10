Das muss Liebe sein! Aktuell sind Prinz Harry (34) und seine Angetraute Herzogin Meghan (37) auf großer Tour quer durch Down Under – 16 Tage soll ihre Reise insgesamt dauern. Momentan befinden sie sich auf den idyllischen Fidschi-Inseln und besuchten kürzlich die University of the South Pacific. Die Fotos von diesem Royal-Event verzaubern nun zahllose Fans im Netz: Meghan und Harry sehen einfach total verknallt aus!

Als wäre es nicht schon niedlich genug, dass das Paar sich für diesen Anlass in entspannte Blumenkleidung gehüllt hat und dass unter dem Hippie-Dress der schwangeren Beauty ein erster Bauchansatz zu erblicken ist – nein, sie setzen noch einen drauf: Meghan und Harry können ganz eindeutig nicht die Augen voneinander abwenden und werfen sich während ihres Besuches immer wieder schmachtende Blicke zu! Die baldige Elternrolle scheint die Turteltauben noch enger zusammengeschweißt zu haben.

Diese bezaubernden Schnappschüsse machten natürlich schnell die Runde und auf dem Kurznachrichtendienst Twitter regnete es sofort zahllose begeisterte Kommentare: "Ach, ihr beiden! Euer Kind wird so viel Liebe bekommen" und "Wenn mich mal einer nur halb so verliebt ansehen würde wie Harry Meghan", schwärmten zwei Nutzer unter den Bildern.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf den Fidschis, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in der University of the South Pacific in Suva (Fidschi)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de