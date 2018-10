Bei GZSZ wird es explosiv! Der Zwist zwischen Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 58) und Sascha Keller (Aaron Thiesse, 38) spitzt sich erneut zu. Seit Wochen versuchen sich die zwei Männer gegenseitig aus dem Weg zu schaffen, scheitern jedoch immer wieder bei ihren Vorhaben. Bisher ist dabei zum Glück kein Außenstehender zu Schaden gekommen. Nun gerät ausgerechnet Jos Enkelin Sunny (Valentina Pahde, 24) im wahrsten Sinne des Wortes zwischen die Fronten!

Die Macher der täglichen Erfolgsserie haben keine Kosten und Mühen gespart – und lassen es bei einem Action-Dreh mächtig knallen! Sunny und Keller geschieht in der Folge am 26. Oktober ein wahrhaftiges Unglück: "Es kommt heute zu einem Unfall, wir haben Stunt-Leute am Set, ein Auto wird explodieren und Sunny ist mittendrin", verrät Schauspielerin Valentina in einem Video, das RTL auf seinem Twitter-Profil veröffentlicht hat. Die hübsche Blondine freut sich schon total, die dramatischen Szenen im TV zu sehen: "Weil es nichts Alltägliches, sondern etwas Besonderes ist."

Ob Valentina auch diese spannende Story überzeugend rüberbringen wird? Zuletzt brillierte die 23-Jährige in ihrer Rolle, als sie vor wenigen Wochen ihrem Großvater das Leben rettete und ihn aus seinem Grab befreite. "Sunny war bisher nicht meine Lieblingsrolle, aber hier zeigt sie richtig viel Power!", schrieb eine Facebook-Userin während des großen Gerner-Showdowns.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Sascha Keller (Aaron Thiesse) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro) bei GZSZ

MG RTL D / Rolf Baumgartner Sunny (Valentina Pahde) und Jo Gerner (Wolfgang Bahro)

MG RTL D / Rolf Baumgartner Aaron Thiesse und Wolfgang Bahro als Sascha Keller und Jo Gerner bei GZSZ

