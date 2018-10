Philipp Stehler (30) scheint sein Herz aktuell neu vergeben zu haben. Mit Influencerin Antonia Elena zeigt sich der ehemalige Bachelorette-Kandidat zurzeit immer häufiger in der Öffentlichkeit – Knutscher auf den Mund inklusive. Für Ex-Freundin Pamela Gil Mata vermutlich nicht leicht mit anzusehen, schließlich ist sie noch bis vor gut einem Monat die Frau an Philipps Seite. Jetzt schießt die Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmerin scharf gegen ihren Verflossenen!

Im Interview mit RTL nimmt Pam kein Blatt vor den Mund. Was sie inzwischen von ihrem Ex-Lover hält, ist eindeutig: "Für mich ist es einfach nur ein ehrenloser Mann. Es ist für mich charakterlos und niveaulos, was er da macht und das macht man auch nicht Frauen gegenüber." Die Nürnbergerin bezieht sich mit ihren Worten auf eigene schon vor wenigen Wochen geäußerte Vorwürfe. Dort beschuldigte sie ihren einstigen Liebsten, sie schon während der Beziehung mit Antonia hintergangen zu haben.

Philipp selbst weist das völlig von sich. Erst am Mittwoch äußert sich der Berliner öffentlich auf Instagram: "Eins steht fest und das ist mir wichtig: Antonia ist in keine Beziehung reingecrasht, sie hat damit nichts zu tun gehabt."

Instagram / antoniaelena.official Philipp Stehler und Antonia Elena nach dem Workout

Instagram / pamelita_mata Pamela Gil Mata

Instagram / philipp_stehler Philipp Stehler

