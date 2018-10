Süßes Mama-Sohn-Event! Natalie Portman (37) ist erst im März vergangenen Jahres zum zweiten Mal Mutter geworden und brachte ihre putzige Tochter Amalia (1) zur Welt. Damit hat sie nicht nur Benjamin Millepied (41) erneut zum glücklichen Vater, sondern auch ihren Sohn Aleph (7) zum großen Bruder gemacht. Und der kleine Spross ist mittlerweile wirklich deutlich gewachsen! Das zeigen jedenfalls neue Pics, auf denen er und seine Mama auf einem Sportevent zu sehen sind!

Die "Black Swan"-Darstellerin und ihr Sohn schienen die gemeinsame Zeit offenbar in vollen Zügen zu genießen! Bei einem Basketball-Spiel der Lakers kuschelten und jubelten die beiden, was das Zeug hielt. Aus dem Mini-Lockenköpfchen Aleph ist inzwischen ein Grundschüler – und kleiner Rabauke – geworden. Zusammen mit seinem Kumpel, den er zum Spiel mitbringen durfte, machte der süße Portman-Spross nämlich am Spielfeldrand ordentlich Faxen!

Ob der Knirps mittlerweile auch mehr Freiheiten hat, was das Anschauen von Filmen anbelangt? Noch vor zwei Jahren wollte Natalie nicht, dass ihr Kleiner ihre Performance als Prinzessin Leia im Film Star Wars sieht. Damals gab die Schauspielerin in Jimmy Kimmels (50) Talkshow zu verstehen: "Mir fiel ein, dass ich in dem Film sterbe. Ich glaube, dass das etwas verstörend auf mein Kind wirken könnte."

WENN Natalie Portman mit ihrem Sohn Aleph (im grünen Shirt) beim Lakers-Spiel

Splash News Natalie Portman, Schauspielerin

Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin

