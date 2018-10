Die Turtelei auf Love Island ist vorbei. Vor gut einem Monat gingen Marcellino Kremers und Tracy Candela als strahlende Sieger aus der Kuppelshow hervor – gaben nun jedoch am Sonntag ihre Trennung bekannt. Auch bei den Paaren Tobias Wegener und Natascha Beil, sowie Yanik Strunkey und Lisa ist schon wieder Schluss. Bei zwei Couples besteht allerdings noch immer Hoffnung: Bei Sebastian Kögl und Jessica Fiorini rechnen die Promiflash-Leser sogar mit dem ganz großen Liebesglück!

Auf die beiden wartet das perfekte Happy End, jedenfalls sind sich in diesem Punkt stolze 3.485 Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage sicher. Und tatsächlich: Bisher haben weder "der Hulk" noch die hübsche Blondine eine Beziehung abgestritten. In ihren Instagram-Stories halten die Turteltauben ihre Fans regelmäßig auf dem Laufenden. Zwar haben sie eine ernsthafte Partnerschaft auch noch nicht bestätigt – aber was noch nicht ist, kann ja schließlich noch werden.

Die restlichen immerhin knapp 40 Prozent der insgesamt 5.754 Stimmen sehen allerdings auch noch bei Victor Seitz und seiner Joana eine gemeinsame Zukunft. Der spanische Sonnyboy und die warmherzige Schweizerin stecken nach eigenen Angaben noch in der Kennenlernphase. Auch sie updaten ihre Follower stets via Insta über ihre Romanze. Aktuell sollen die beiden Joanas Besuch in Victors Heimatstadt Barcelona planen.

RTL II Die "Love Island"-Finalisten

Love Island, RTL II "Love Island"-Kandidaten Jessica und Sebastian

RTL II / Magdalena Possert Victor und Joana im "Love Island"-Finale

