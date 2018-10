Auch nach Drehschluss sind diese Game of Thrones-Stars ein unzertrennliches Team! Seit ihrer gemeinsamen Zeit bei der Kultserie sind einige der Schauspieler auch im wahren Leben eng befreundet. Das zeigte sich besonders deutlich auf Kit Haringtons (31) Hochzeit, deren Gästeliste sich wie die Besetzung der Fantasysaga las. Nun kamen einige Seriendarsteller wieder zusammen, um eine ihrer jüngsten Kolleginnen bei einem neuen Projekt zu unterstützen: Maisie Williams (21)!

Am Donnerstag feierte die 21-Jährige Wochen nach ihrem letzten Serien-Drehtag ihr Bühnendebüt in London. Zur ersten Vorstellung des Theaterstücks "I And You" brachte Kit, der den TV-Ziehbruder von Serienfigur Arya Stark spielte, gleich noch einen Stark-Mann und einen Mitstreiter der Nachtwache mit: Richard Madden (32) und John Bradley-West (30) kamen ebenfalls, um die Britin bei ihrem ersten Auftritt zu supporten. Die freute sich riesig über den Besuch und teilte ein Knuddelfoto mit Richard auf ihrem Instagram-Profil.

Ende Juni hatte das "Game of Thrones"-Grüppchen bereits eine andere besondere Reunion gefeiert: Auf Kits Hochzeit mit Rose Leslie (31) war beinahe ganz Westeros anwesend! Damit auch wirklich alle Schauspieler erscheinen konnten, sicherte sich der Bräutigam telefonisch bei den Produzenten ab. "Ich sagte ihm: 'Übrigens, du musst eine 'Game of Thrones'-Hochzeit einplanen. Sie alle müssen da sein, also muss das ganze Projekt stillstehen'!", verriet der Engländer einige Wochen vor der großen Feier.

Getty Images "Game of Thrones"-Schauspieler auf der Comic-Con 2014 in San Diego

Jack Taylor/AFP/Getty Images, Ilya S. Savenok/Getty Images for Coach, Frazer Harrison/Getty Images Richard Madden, Maisie Williams und Kit Harington, "Game of Thrones"-Schauspieler

SplashNews.com Richard Madden, John Bradley-West, Joe Dempsie & Conleth Hill in Aberdeenshire

