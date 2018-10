Sie ist wieder bereit für die Liebe! Es ist schon einige Wochen her, dass sich das Liebesaus von Kourtney Kardashian (39) und Younes Bendjima (25) herauskristallisierte. Seitdem sah man die Schönheit zwar mit diversen jungen Männern um die Häuser ziehen – etwas Ernstes schien jedoch nicht dabei zu sein. Fans sehnen sich noch immer nach einem Liebescomeback mit Ex Scott Disick (35), der allerdings in einer glücklichen Beziehung mit Sofia Richie (20) ist. Etwas, dass der Kardashian-Schwester tatsächlich nicht passt – jedoch nicht, weil sie sich eine Reunion wünscht. Kourtney hätte selbst gerne so großes Liebesglück wie der Vater ihrer Kinder!

Das verriet nun ein Insider gegenüber Hollywood Life. Während ihre Romanze zu dem 20-jährigen Luka Sabbat auch auf Eis liegt, überkomme die Dreifach-Mama hin und wieder die Einsamkeit: "Kourtney wird ein wenig einsam und ein wenig eifersüchtig auf Scott und Sofia. Während sie es liebt, Typen zu daten und sich nicht zu binden, vermisst sie es auch, einen Partner zu haben." Sofia und Scott dabei zu sehen, wie sie glücklich miteinander sind, Spaß haben und gemeinsam reisen, rufe Neid in ihr hervor. "Kourtney vermisst es, einen Liebsten zu haben und will diese Dinge auch wieder."

Während einige Kardashian-Supporter schon von einer Beziehung zwischen Male-Model Luka und Kourtney ausgingen, lieferten Paparazzi-Fotos erst kürzlich den Gegenbeweis. Der Hottie wurde mit einer anderen Dame Händchen haltend abgelichtet.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-Star

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie bei der Eröffnung der Maddox Gallery in Los Angeles

Splash News Luka Sabbat und Kourtney Kardashian in Los Angeles

