Da dürfte sich Queen Elizabeth II. (92) aber geschmeichelt gefühlt haben! Bis Mittwochabend bewirtete Ihre Königliche Hoheit hohe Gäste im Buckingham Palace. Fast 36 Jahre nach dem Besuch von Königin Beatrix (80) und ihrem Göttergatten quartierten sich mit Willem-Alexander (51) und seiner Herzdame Maxima (47) erstmals wieder niederländische Royals in der britischen Metropole ein. Dabei ließ der amtierende niederländische König den landesüblichen Charme spielen: Für ihn sei die Queen das furchtloseste Bond-Girl unter allen!

"In den vergangenen Jahrzehnten haben Sie miterlebt, wie sich Ihr Land, Europa und die ganze Welt veränderten", begann der 51-Jährige seine Lobeshymne an die Queen beim Staatsbankett am Dienstag. Die Fähigkeit, mit der Zeit mitzugehen, sei dabei bewundernswert. Darüber hinaus pries er die 92-Jährige als "furchtlosestes Bond-Girl aller Zeiten" an – ein Kompliment, das auf eine Szene während der Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2012 in London anspielte. Damals war im Stadion ein Filmchen gezeigt worden, in dem James Bond-Darsteller Daniel Craig (50) mit einem Hubschrauber die echte Königin in ihrem Palast abholen wollte. Doubles der beiden sprangen schließlich mit Fallschirmen über den Zuschauern ab und sorgten für tosenden Applaus. Ob sich die Monarchin wohl über diesen Vergleich gefreut hat? Immerhin entpuppten sich die Bond-Girls in der Historie als echter Männertraum.

Willem-Alexander und Maximas Reise stand ganz im Zeichen des Brexits. In weniger als einem halben Jahr wird Großbritannien die Europäische Union verlassen. Zum ersten Mal äußerte sich die Oma der Prinzenbrüder William (36) und Harry (34) selbst zum Austritt aus der EU und sprach von der neuen Partnerschaft mit Europa.

